Кордон між США та Мексикою

Президент США Дональд Трамп запропонував застосувати 5-ту статтю НАТО для захисту Америки від мігрантів з Мексики. Про це 22 січня він написав у своїй соцмережі Truth Social.

«Можливо, нам слід було піддати НАТО випробуванню: застосувати статтю 5 і змусити НАТО прибути сюди та захистити наш південний кордон від подальших вторгнень нелегальних іммігрантів, тим самим звільнивши велику кількість прикордонників для виконання інших завдань», – ідеться в повідомленні.

Зауважимо, президент США давно критикує НАТО, до якого входять 32 держави, через його переконання, що інші члени Альянсу не сплачують свою справедливу ціну.

Нещодавно, 21 січня, Трамп заявив, що Альянс може не повністю підтримати США після критики з боку лідерів Європейського Союзу щодо наміру американського президента придбати Гренландію.

«Проблема з НАТО полягає в тому, що ми будемо підтримувати їх на 100%, але я не впевнений, що вони будуть підтримувати нас», – сказав президент.

Уже 22 січня президенту США та генсеку НАТО Марку Рютте вдалося сформувати рамки майбутньої угоди щодо Гренландії, яку Трамп вимагає передати США. За словами американського президента, угода буде «чудовою для США та всіх країн НАТО», якщо її таки реалізують.

До слова, раніше Трамп заявив, що займатися припиненням російсько-української війни повинні Євросоюз та НАТО, адже США не мають до цього «жодного відношення».