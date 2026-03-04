Дизайн етикетки створює враження, що вода походить з Карпат

Компанію «Карпатські мінеральні води» підозрюють у тому, що вона могла вводити покупців в оману через те, що етикетки на пляшках води створюють враження про походження води із Карпат. Про це повідомила пресслужба АМКУ 26 лютого.

Йдеться про мінеральну воду «Карпатська Джерельна», а також про воду «СПОРТ». На етикетках для пляшок використовували слово «Карпатська», зображення гір, ялинок, птаха (сапсана), карту з відміткою «Карпати».

На думку антимонопольного органу, таке оформлення могло створювати враження, що вода походить з Карпат. А це, своєю чергою, могло впливати на рішення людей купувати саме цю продукцію.

У попередніх висновках Антимонопольний орган пропонує накласти штраф на ТОВ «Карпатські мінеральні води» у розмірі до 5% від річної виручки компанії за 2025 рік, а також компанія має припинити використовувати етикетки, які створюють враження, що вода походить із Карпат.

Наразі це попередні висновки у справі. Остаточне рішення прийматимуть після розгляду пояснень ТОВ «Карпатські мінеральні води».

Нагадаємо, перший завод компанії працює в селі Струтин Золочівського району Львівщини. Виробництво води розпочалося 1996 року, спочатку це був цех безалкогольних напоїв державного спиртзаводу. 2002 року його реорганізували у завод із виробництва мінеральної води.

Нині мінеральну воду «Карпатська Джерельна» видобувають з двох артезіанських свердловин на глибині 90 метрів із природного джерела поблизу заводу.

ТОВ «Карпатські мінеральні води» виготовляє мінеральну воду «Карпатська джерельна», а також солодкі води «Фруктова джерельна» і «Соковинка», дитячу воду «Джерельце», а також енергетичний напій Dragon.

Бенефіціарами ТОВ «Карпатські мінеральні води» є підприємець Сергій Устенко (83,77%) та його батько, колишній український політик Петро Устенко (16,23%), йдеться на порталі YouControl. Інші сімейні компанії Устенків зосереджені в галузях нерухомості, будівництва та інвестиційної діяльності, проте головним активом групи є виробництво мінеральної води.