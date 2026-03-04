Газ різко подорожчав через бойові дії на Близькому Сході

Вартість природного газу на українському ринку з початку тижня підскочила на 20% і сягнула 27 800 грн за тисячу кубометрів з ПДВ. Про це повідомляє ExPro Consulting. Це найвищий рівень цін із червня 2025 року.

Серед причин подорожчання – бойові дії на Близькому Сході. Ідеться про те, що частина великих постачальників, включно з Катаром, призупинили виробництво через удари Ірану.

Додатковим фактором стало обмеження пропозиції на внутрішньому ринку: більшість приватних газовидобувних компаній реалізували березневі обсяги ще у лютому.

Водночас для побутових споживачів ціна залишається фіксованою – 7 250 грн за тисячу кубометрів газу власного видобутку.

Як писав ZAXID.NET, ціни на пальне в Україні за останні дні зросли приблизно на 5%. Це пов’язано із новинами про перебої з постачанням нафти з країн Перської затоки.

До слова, на тлі призупинення постачань із Катару ціни на газ у Європі зросли більш ніж на 50%. Тайвань вже шукає альтернативних постачальників після зупинки експорту скрапленого природного газу (СПГ) через війну на Близькому Сході – запасів газу на острові вистачать лише до кінця березня.