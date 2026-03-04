Росіяни завдали ракетного удару по залізничній інфраструктурі

Російські війська у середу вдень, 4 березня, завдали ракетного удару по південній частині Одеської області. Під атаку потрапив об’єкт транспортної інфраструктури. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Внаслідок обстрілу 4 березня в Одеській області пошкоджено адміністративну будівлю об'єкта транспортної інфраструктури. Постраждали четверо людей, серед них двоє дітей.

«Стан трьох із них, зокрема, двох дітей – середньої тяжкості. Ще один постраждалий перебуває у тяжкому стані», – додав Кіпер.

Міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба уточнив, що росіяни завдали удару по залізничній інфраструктурі. За його даними, серед поранених є залізничник.

Нагадаємо, з початку березня 2026 року росіяни посилили атаки по залізничній інфраструктурі України. Всього за чотири дні окупанти завдали 18 ударів, серед основних цілей був рухомий склад.