На Львівщині розікрали гроші, призначені на відновлення пошкоджених внаслідок обстрілів трансформаторів

СБУ та поліція викрили схему розкрадання коштів «НЕК «Укренерго», призначених на виконання аварійно-відновлювальних робіт енергетичної інфраструктури Львівщини. Підозри отримали керівник відділу Західного управління обслуговування мережі «НЕК Укренерго» Роман Глаговський та ексдиректорка фірми-підрядника «Міра енерго» Валентина Богданова.

Як повідомили у середу, 4 березня, у СБУ та прокуратурі Львівщини, до організації схеми причетні один з керівників підрозділу Західного територіального управління обслуговування мережі «НЕК Укренерго» та екскерівник підрядної компанії.

За даними слідства, у грудні 2022 року ПрАТ «НЕК «Укренерго» уклало договір з ТОВ на виконання капітального ремонту та реставрації пошкоджених трансформаторів на загальну суму 16,3 млн грн.

У прокуратурі Львівщини зазначили, що йшлося про ремонт обладнання на лінії, що передає дуже великі обсяги електроенергії. Одна така група трнасформаторів може забезпечити електроенергією всю Львівську область або близько 60% Києва. У масштабі держави це приблизно 8-10% від загального споживання.

«Встановлено, що під час виконання зазначених робіт у звітну документацію вносились роботи, які фактично не проводились, а також штучно завищувалась вартість робіт і матеріалів», – йдеться в повідомленні СБУ.

За версію правоохоронців, посадовець «НЕК Укренерго», який діяв в інтересах ТОВ, завізував документи, свідомо не здійснивши перевірку виконаного ремонту трансформаторів. У результаті частину бюджетних коштів, виділених на відновлення енергетичної інфраструктури після російських обстрілів, зловмисники привласнили. Сума збитків становить близько 640 тис. грн.

Фігурантам повідомлено про підозри у зловживанні службовим становищем, заволодінні чужим майном та службовому підробленні (ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 ККУ). Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET, підозри отримали посадовець Західного управління обслуговування мереж «НЕК Укренерго» Роман Глаговський та ексдиректорка фірми-підрядника «Міра енерго» Валентина Богданова.