Наслідки атаки на потяг у Миколаївській області 4 березня

З початку березня 2026 року росіяни посилили атаки по залізничній інфраструктурі України. Всього за чотири дні окупанти завдали 18 ударів, серед основних цілей – рухомий склад, повідомили 4 березня у пресслужбі «Укрзалізниці».

За даними компанії, в середньому росіяни обстрілюють її обʼєкти шість разів за добу. Для атак окупанти застосовують ударні БпЛА та FPV-дрони.

«З початку місяця пошкоджено 41 об’єкт. Серед головних цілей — рухомий склад: зафіксовано пошкодження 17 одиниць», – повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

Там нагадали, що вранці 4 березня росіяни завдали дронового удару по пасажирському потягу на Миколаївщині. Внаслідок атаки загорівся вагон, один співробітник «УЗ» отримав поранення. У пресслужбі «Укрзалізниці» повідомили, що вчасно зафіксували дрон та евакуювали людей, тож вдалося уникнути жертв.

Під російські удари також потрапляють локомотиви, вантажні вагони та спецтехніка для ремонту. Крім того, росіяни бʼють по залізничних депо та мостах. Зазначається, що найбільше обстрілів фіксують поблизу лінії фронту.

Нагадаємо, 2 березня на Дніпропетровщині росіяни атакували дроном приміську електричку, яка рухалася Криворізьким районом. Внаслідок удару загинув чоловік, ще семеро пасажирів отримали поранення.