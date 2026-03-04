Суддя дозволив привласнити квартиру померлої киянки

У Києві поліція викрила суддю, адвокатів та їхніх спільників, які привласнили квартиру померлої жінки. Про це у середу, 4 березня, повідомили у Нацполіції.

За даними слідчих, після смерті жінки, голова житлово-будівельного кооперативу вирішив привласнити її квартиру. Для цього він залучив сторонню людину, яка у суді заявила, що нібито має право на успадкування квартири. Правоохоронці зауважують, що суддя районного суду Київщини свідомо ухвалив рішення на користь псевдоспадкоємця, оскільки перебував у змові з аферистами.

«Цим самим фігуранти створили умови для незаконного внесення відповідних даних до єдиного реєстру судових рішень та подальшої реєстрації права власності. Надалі учасники оборудки продали квартиру», – йдеться у повідомленні поліції.

Слідчі оголосили фігурантам підозри у заволодінні майном шляхом обману (ч. 4 ст. 190 КК України), службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України), умисному внесенні неправдивих відомостей до судової інформаційної системи (ч. 1 ст. 376-1 КК України), а також у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 2 ст. 209 КК України).

Нагадаємо, у лютому 2025 року правоохоронці викрили суддю Бабушкінського районного суду Дніпра, який привласнив орендовану ним квартиру.