Підозрюваному судді загрожує до 12 років позбавлення волі

У Дніпрі співробітники Державного бюро розслідувань оголосили підозру судді, який незаконно привласнив орендовану квартиру. Про це у п’ятницю, 21 лютого, повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідчих, суддя Бабушкінського районного суду Дніпра орендував квартиру в історичному центрі міста, але протягом двох місяців не сплачував орендну плату та не впускав власницю у помешкання. Крім того, він подав цивільний позов у інший суд та вимагав визнати за ним право власності на квартиру. У суді він надав підроблену розписку від власниці житла, яка нібито підтверджувала, що вона за 412 тис. грн продала квартиру судді. Колега підозрюваного задовольнив позов та визнав квартиру власністю судді.

«Однак жінка (власниця квартири, – ред.) заявила, що жодних грошей не отримувала і ніяких документів не підписувала. Почеркознавча експертиза підтвердила її слова: підпис на розписці виявився підробленим. Інша експертиза встановила, що реальна ринкова вартість квартири становить майже 1 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели обшуки у суді та вилучили мобільний телефон з доказами незаконного заволодіння нерухомістю. Йому оголосили підозру у введені суду в оману та шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 384 КК України та ч. 5 ст. 190 КК України). Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі та конфіскація майна.

Крім того, ДБР підготувало клопотання до Вищої ради правосуддя про надання дозволу на утримання судді під вартою та його відсторонення від здійснення правосуддя.