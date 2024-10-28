Затримані можуть бути причетні до вчинення ще трьох аналогічних злочинів

У Дніпрі троє чоловіків викрали 50-річного місцевого мешканця, аби заволодіти його квартирою. Про це в понеділок, 28 жовтня, повідомили в пресслужбі Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, організатор злочину разом із двома раніше судимими чоловіками розробив план заволодіння квартирами соціально вразливих людей. Зловмисники увійшли в довіру до 50-річного дніпрянина, вивезли його за місто та протягом місяця утримували, щоб він переоформив право власності на свою квартиру.

«Підозрювані застосовували до чоловіка фізичне насильство, змушували вживати алкоголь і наркотики. Потерпілий, перебуваючи у безпорадному стані, переписав свою квартиру на підставну особу», – ідеться в повідомленні.

Правоохоронці вилучили у підозрюваних документи, мобільні телефони, банківські картки, гроші, ключі від квартир, печатки та чорнові записи.

Наразі зловмисники перебувають під варту. Їм повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі та шахрайстві (ч. 2 ст. 146, ч. 5 ст. 190 КК України).

Наразі триває слідство, правоохоронці перевіряють причетність підозрюваних до вчинення ще трьох аналогічних злочинів. Встановлюються можливі спільники.