Потерпілий Ігор розповів, що він вдруге у житті ледь не потрапив у рабство

Житель Хмельницького за 10 тис. грн продав у рабство свого товариша – 26-річного місцевого жителя Ігоря, який з дитинства має інвалідність. За словами потерпілого, у нього силою відібрали документи та вже везли у Київ жебракувати, проте поліція вчасно зреагувала та звільнила його. Про це повідомило 1 жовтня Суспільне.

Як розповів потерпілий журналістам, чоловік, якого він довгий час вважав своїм товаришем, почав погрожувати, забирав його пенсію, примушував замовляти й купувати наркотики, а потім заявив, що Ігор винен йому гроші.

«Поставив мене перед фактом, коли ми з ним зустрілися. Переді мною йому передали кошти за мене і сказали: “Сідай, ти їдеш. Все, ти мені винен!” Сказав, що в Києві буду жебракувати, гроші просити на вокзалі. В мене забрали документи: паспорт і свідоцтво про народження. Забрали гроші, ключі від під'їзду, квартири, все. І сказали: сідай в машину і їдь. Мене хотіли продати, а я навіть не знав про це взагалі. Я потім з ним не зустрічався, як мені сказали, що його під арешт взяли», – розповів Ігор.

За словами старшого уповноваженого в особливо важливих справах відділу міграційної поліції Головного управління Нацполіції в області Богдана Мельника, потерпілому пощастило, оскільки правоохоронці вчасно викрили схему. У ході слідства зʼясувалося, що чоловіка втягнули у борги під приводом розставляння закладок, а коли він не мав змоги відпрацьовувати – продали за 10 тис. грн жебракувати біля Києво-Печерської лаври.

Ігор стверджує, це вже вдруге в житті він мав потрапити в трудове рабство. Першого разу йому запропонували роботу в місті Коростень. Пообіцяли тисячу гривень у день, тож він погодився на пропозицію та поїхав у Житомирську область. Чоловік отримав 1 500 грн авансу й почав працювати.

«Обіцяли платити, але не платили. Лишили на промзоні закинутій. Дрова рубали, складали, важкувато було, по 12-13 годин працював. Дуже погано годували. Дуже погані умови проживання були. Не помитися, не передягнутися, нічого», – зазначив потерпілий.

Наразі чоловіком опікується благодійний фонд «Карітас – Хмельницький», який забезпечує його всім необхідним, насамперед – ліками.

Як уточнив Богдан Мельник, слідчі розпочали досудове розслідування за ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми). Винуватцю загрожує від 3 до 15 років позбавлення волі.