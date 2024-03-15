Хмельницький апеляційний суд виніс вирок місцевому жителю за торгівлю людьми. Андрій Сердюченко разом із дружиною Раїсою пообіцяли трьом соціально незахищеним особам роботу, а натомість планували їх продати за 32 тис. грн для заняття жебрацтвом. Суд першої інстанції виправдав чоловіка через відсутність доказів, що в його діях був склад кримінального правопорушення, а дружині призначив три роки іспитового терміну. Втім, апеляційний суд притягнув обвинуваченого до відповідальності й призначив йому 6,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як ZAXID.NET стало відомо з вироку суду від 12 березня, упродовж квітня-травня 2022 року подружжя «скористалося уразливим станом трьох знайомих, які перебували у тяжких особистих та сімейних обставинах, а також у скрутному матеріальному становищі, й неправдивими обіцянками працевлаштувати останніх, завербували їх з метою подальшої експлуатації у вигляді зайняття жебрацтвом». Згодом вони запропонували людині, яку залучила для розкриття справи поліція, за 32 тис. грн передати на місяць трьох осіб для зайняття жебрацтвом у Львові. Відтак, пара отримала 10 тис. грн завдатку, а потім і решту суму від «покупця».

Відомо, що обвинувачений – уродженець села Требухівці Хмельницької області, без освіти, не працює. Відповідно до висновку судово-психіатричного експерта, на період вчинення злочинів мав психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання алкоголю, проте міг усвідомлювати свої дії та керувати ними. Обвинувачена – уродженка міста Одеса, без освіти, не працює.

Хмельницький міськрайонний суд звільнив Андрія Сердюченка від відповідальності через відсутність доказів, що в його діях був склад кримінального правопорушення, але головуючий суддя апеляційного суду Микола Матущак визнав чоловіка винним за ч.2 ст.149 КК України (торгівля людиною, вчинена щодо кількох осіб за попередньою змовою групою осіб) й призначив покарання – 6,5 років ув’язнення з конфіскацією майна. Вирок Раїсі Сердюченко залишився незмінним – три роки іспитового строку.