Ніна Заболотських повинна заплатити 40 тис. грн моральної компенсації екс-працівникам

Луцький суд виніс вирок 62-річній мешканці села Вербаїв, обвинуваченій в утриманні працівників у трудовому рабстві. Суд визнав Ніну Заборотських винною, призначив їй рік іспитового терміну і постановив виплатити екс-працівникам по 20 тис. грн моральної шкоди.

Зауважимо, що після відкриття кримінального провадження поліція повідомляла про трьох потерпілих працівників, однак, як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, у підсумку свідчили лише двоє. З одним із них жінка домовилась про роботу в 2013 році. За версією слідства, вона пообіцяла йому 100 грн на день, безплатне харчування та проживання. Однак, грошей йому жінка не платила, чоловік працював фактично за їжу, алкоголь та сигарети. Водночас навіть через незадовільні умови працівник роботу на довго не кидав. Остаточно він пішов в лише 2021-му році. Потерпілим у справі є ще один працівник, який почав жити на фермі з 2021-го року.

Окрім цього, Ніну Заболотських звинуватили також у тому, що вона самовільно забрала паспорт одного з працівників – це передбачає кримінальну відповідальність. На судовому засіданні жінка провину не визнала. Пояснила, що паспорт забрала на прохання самого чоловіка, бо він боявся його загубити.

«Вказала, що силоміць нікого не утримувала, насильство не застосовувала, а навпаки забезпечувала всім необхідним потерпілих, які проживали на території господарства, в тому числі, годувала їх, в окремих випадках купувала їм одяг, виплачувала гроші за виконання роботи. Ствердила, що потерпілі могли вільно пересуватися по селу і домогосподарству, ходити в магазин, де часто купували алкоголь та цигарки. Вказала, що працівники могли покидати роботу, що і робили, але через деякий час з власної ініціативи поверталися і просилися щоб вона взяла їх назад», – наводять у вироку свідчення жінки.

Обоє працівників заявили, що умови проживання були нестерпними, що годувала їх зіпсованими продуктами, при спробі втечі погрожувала їм своїм зятем, а також приписувала їм неіснуючі борги.

Допитали у суді й односельців жінки. Вони розповіли, що часто бачили на території ферми п’яних чоловіків, які погано слідкували за худобою. Водночас також вони заявили, що ці чоловіки неодноразово бували у сільському магазині, тобто, у пересуванні жінка їх не обмежувала.

Суддя Вячеслав Покидюк, дослідивши матеріали справи, визнав жінку винною у порушенні ч.1 та ч.2 ст. 149 ККУ (торгівля людьми). Водночас він виправдав її у звинуваченні в відбиранні паспорта, бо слідство не довело достатньо доказів. Ніна Заболотських отримала рік іспитового терміну, а також її зобов’язали сплатити двом екс-працівникам по 20 тис. грн моральної шкоди.

Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.