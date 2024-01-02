Поліцейські затримали подружжя хмельничан на початку червня 2022 року

На Хмельниччині судили подружжя, яке продало трьох безпритульних за 32 тис. грн для заняття жебрацтвом у Львові. За торгівлю людьми чоловік отримав п’ять з половиною років ув’язнення, а його дружина відбулася трьома роками іспитового терміну.

Як йдеться у вироку Хмельницького міськрайонного суду, у квітні 2022 року обвинувачений разом із дружиною підшукали трьох знайомих, які перебували у скрутному матеріальному становищі, і запропонували їм начебто попрацювати у Львові. Насправді ж йшлося про випрошування милостині на вулицях Львова.

Наприкінці травня пара отримала завдаток – 10 тис. грн, а 1 червня – решту 22 тис. грн. Однак, тоді ж їх затримали правоохоронці. Щодо зловмисників відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 149 ККУ (торгівля людьми).

На судовому засіданні чоловік провину не визнав. Заявив, що троє безпритульних мали працювати у знайомого, обробляючи город, а гроші начебто брав не за свої послуги, а просто позичав.

Однак, дослідивши матеріали справи, суддя Олександра Вітушинська визнала чоловіка винним у торгівлі людьми і призначила йому 5,6 років тюрми з конфіскацією майна, окрім житла. Його дружину також визнали винною, однак, звільнили від відбування покарання в тюрмі, обмежившись трьома роками іспитового терміну.

Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, обвинувачені можуть подати апеляції.