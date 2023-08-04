Чоловіка затримали і відправили в слідчий ізолятор

У Хмельницькому поліція затримала чоловіка, який за 10 тис. грн хотів продати людину для заняття жебрацтвом. За торгівлю людьми йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Як повідомила прес-служба прокуратури Хмельниччини, 47-річний підозрюваний, користуючись вразливим станом місцевого жителя, який є інвалідом третьої групи, планував передати його для зайняття жебрацтвом у Києві. Коли чоловік відмовився, пригрозив фізичною розправою.

«За передачу особи він отримав від замовника 10 000 гривень. Вказав, що і в подальшому готовий підшуковувати громадян соціально незахищених категорій. "Бізнесмена" затримано в порядку ст. 208 КПК України», – йдеться у повідомленні.

В прес-службі поліції Хмельниччини додають, що раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки, грабежі та торгівлю наркотиками.

Чоловікові повідомили про підозру за ч.1 ст. 149 ККУ (торгівля людьми). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення.