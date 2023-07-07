Поліція викрила обвинувачених у жовтні 2019 року

Суд на Хмельниччині виніс вирок аграрію та його матері, яких обвинувачували у трудовій експлуатації пацієнтів психоневрологічного інтернату. Слідство задокументувало один випадок, коли п'ятеро пацієнтів безоплатно пересівали зерно і сою на підприємстві.

Як йдеться у вироку Дунаєвецького райсуду, судили власника підприємства «Лідер-ІТ», яке займається вирощуванням сільськогосподарської продукції, та його матір, яка працює інженером з охорони праці Кривчицького психоневрологічного інтернату.

Слідчі задокументували, що 21 жовтня жінка вмовила п'ятьох пацієнтів піти попрацювати на господарство сина, пообіцявши їм алкоголь та гарне харчування. Там вони безоплатно пересівали пшеницю і сою.

Додамо, що прес-служба поліції повідомляла, що подібні випадки практикувались неодноразово.

Матері та сину інкримінували порушення ч.2 ст. 149 ККУ (торгівля людьми), санкція якої передбачає від п'яти до 12 років тюрми.

Директор підприємства у суді свою провину не визнав. Розповів, що пацієнти пересіювали зерно, що належало інтернату. Робили вони це, за його словами, добровільно, і ніякого зиску з цього чоловік начебто не мав, бо просіяне зерно і сою потім забрали для потреб закладу. Матір чоловіка також провину не визнала.

Однак суд все ж дійшов до висновку, що винуватість обох підозрюваних підтверджується. «Встановлено наявність уразливого стану потерпілих як пацієнтів психоневрологічного інтернату, які в силу особливостей ментального здоров'я, викликаних психічними захворюваннями, надаючи згоду на безкоштовну працю довіреним особам, з яким перебували у приязних стосунках, діяли всупереч власним інтересам. Тим самим вони були піддані вербуванню та в подальшому трудовій експлуатації (примусовій праці), за яку отримували лише харчування, отже має місце подія кримінального правопорушення», – вирішив суд.

Суддя Юлія Шафікова визнала матір і сина винними за статтею про торгівлю людьми, але від відбування покарання їх звільнила, обмежившись два роками іспитового терміну кожному.

Вирок поки ще не набрав законної сили, сторони можуть подати апеляції.