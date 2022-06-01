Зловмисника затримали поліцейські під час отримання 25 тис. грн

У Хмельницькому поліція затримала 43-річного чоловіка, який планував за 35 тис. грн продати в рабство трьох людей. Усі троє повинні були займатись жебрацтвом. Зловмисника затримали на гарячому під час отримання другої частини обумовленої суми. За статтею про торгівлю людьми йому загрожує до 12 років тюрми.

Про викриття чоловіка прес-служба поліції Хмельниччини повідомила у середу, 1 червня. Правоохоронці встановили, що 43-річний мешканець Хмельницького мав намір за винагороду передати в оренду для трудової експлуатації у вигляді зайняття жебрацтвом трьох соціально незахищених осіб.

Свої послуги зловмисник оцінив у 35 тисячі гривень. Раніше він отримав першу частину: 10 тис. грн.

«У середу, 1 червня, поліція затримала його під час отримання решти 25 тис. грн. Чоловіка затримали в порядку стаття 208 Кримінального процесуального кодексу України», – йдеться у повідомленні. Судячи з фотографії, купюри були міченими.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1, 2 ст. 149 ККУ (торгівля людьми). Санкція статті передбачає від 5п'яти до 12 років ув’язнення. Найближчим часом затриманому оголосять про підозру та оберуть запобіжний захід.