Власниці господарства загрожує від 5 до 12 років ув'язнення

У селі Вербаїв неподалік Луцька викрили 60-річну жінку, яка тримала в трудовому рабстві трьох чоловіків. Це сталось ще у червні, втім, поліція повідомила про цю справу лише у п’ятницю, 20 серпня. Потенційних працівників для догляду за великою рогатою худобою жінка шукала на ринках та автостанціях. З території господарства їх не випускала, а жити змушувала у хліві з тваринами. Обвинувальний акт у цій справі передали до суду, зловмисниці загрожує від 5 до 12 років тюрми.

Про завершення досудового розслідування у цій справі прес-служба поліції Волині повідомила у п’ятницю, 20 серпня, хоча викрили зловмисницю ще в червні. Тоді правоохоронці з’ясували, що 60-річна жителька села Вербаїв Луцького району брала в трудове рабство людей, які перебували у вразливому стані.

«Підшукувала потенційних працівників на ринках та автостанціях Луцька, пропонувала доглядати велику рогату худобу й обіцяла зарплатню за це. Опісля відвозила чоловіків до місця, де знаходились господарські приміщення, забирала в них документи, поселяла громадян в хліві разом із тваринами. За виконану роботу підприємиця не розраховувалася та погрожувала фізичною розправою, коли працівники залишать територію господарства», – йдеться у повідомленні поліції.

Як уточнила у коментарі ZAXID.NET інспекторка сектору комунікації Марина Балдич, жінка також забрала документи у працівників. Поліція встановила, що усі вони жителі Луцька, їхній вік від 25 до 35 років. Один із них прожив на господарстві рік. Усіх трьох чоловіків поліція звільнила.

До суду вже спрямовано обвинувальний акт у цій справі, а жінці вже оголошено підозру за ч. 2 статті 149 (торгівля людьми) та ч.1 ст. 357 (привласнення документів). Згідно зі ст. 149, зловмисниці загрожує від 5 до 12 років ув’язнення.