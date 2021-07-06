Суд визнав львів'янина винним у торгівлі людьми

Івано-Франківський суд зобов'язав мешканця Львова виплатити 10 тис. грн моральної компенсації чоловіку з інвалідністю, якого примушував жебракувати на вулиці. Львів'янина засудили на три роки, однак звільнили від покарання, встановивши іспитовий строк в один рік.

У вироку суду йдеться, що минулого року львів'янин зустрів чоловіка, який страждає психічним захворюванням та розумовою відсталістю, і вирішив поселити його до себе. З часом львів'янин почав ще й примушувати нового знайомого жебракувати на вулицях Івано-Франківська. У вироку суду вказано, що чоловік жебракував від січня до середини червня 2020-го.

«Потерпілий заробляв від 300 до 500 грн в день, більшу частину яких обвинувачений привласнював та використовував на власні потреби, при цьому незначну частину грошей спрямовував на утримання, ввівши останнього, в матеріальну залежність від себе», – зазначається у повідомленні суду.

Під час розгляду справи, обвинувачений свою вину визнав повністю. Пояснив, що пошкодував потерпілого, знав, що в нього немає родичів, надавав йому прихисток, а зароблені ним кошти витрачав на спільні потреби. Також визнав, що його дії є неправомірними та запевнив суд, що такого більше не повториться і попросив суворо його не карати.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.149 КК України (торгівля людьми) та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Втім, суд встановив іспитовий строк на один рік. Також суд вирішив стягнути на користь потерпілого 10 тисяч гривень.