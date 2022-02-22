Жінка пропонувала послуги повій клієнтам у готельному комплексі і на квартирах у Хмельницькому

Хмельницький міськрайонний суд визнав вину безробітної місцевої мешканки, яка у готельному комплексі «Анжеліка», що знаходиться поблизу села Стуфчинці та на зйомних квартирах, організувала бордель. Галина Кравець підібрала шість дівчат з міста та області, які за гроші займалися проституцією протягом 2016 –2017 років. Вартість цих послуг коливалась в межах від 600 до 800 грн за годину, з яких 200 грн зловмисниця залишала собі. Таким чином обвинувачена вирішила збагатитися, неофіційно працюючи адміністратором у готельному комплексі.

«Жінка сама визначала, хто повій буде обслуговувати того чи іншого клієнта. Отримавши замовлення від клієнта, пропонувала йому жінок за різними параметрами – віком, статурою, кольором волосся. Зловмисниця сама повідомляла повій про клієнтів та говорила, куди потрібно під`їхати, або на таксі відвозила їх до клієнтів. У випадках, коли клієнт хотів задовольнити свої статеві пристрасті з двома або більше повіями, вона привозила дівчат до клієнта та демонструвала їх принади. Постійні клієнти отримували знижки», – зазначено у вироку суду.

У матеріалах справи вказано, що 2017 році Галина Кравець погодилась продати випадковому знайомому одну з повій у сексуальне рабство за 10 тис. грн у місяць. Якраз на цьому 18 серпня 2017 під час одержання грошей правоохоронці затримали сутенерку і задокументували факт торгівлі людьми. Тоді жінці інкримінували вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 303 (сутенерство, вчинене повторно), ч. 1 ст. 149 (торгівля людьми) ККУ.

15 лютого 2022 року суддя Хмельницького міськрайонного суду Олександр Піндрак поставив крапку у цій справі. Між прокурором Хмельницької обласної прокуратури та обвинуваченою була підписана угода про визнання її вини за ч. 1 ст. 149, ч.2 ст. 302 та ч.2 ст. 303 ККУ. За сукупністю кримінальних правопорушень жінка мала отримати 5 років позбавлення волі. Проте Галину Кравець звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном два роки