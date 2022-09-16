Подружжя хмельничан затримали поліцейські на початку червня

Поліція завершила розслідування справи 43-річного мешканця Хмельницького, який хотів здати у рабство трьох безпритульних. Чоловіка затримали на початку червня. У вересні прес-служба поліції Хмельниччини повідомила, що чоловік не є єдиним фігурантом у цій справі: виявилось, що йому допомагала дружина. Їм обом вручили підозри за статтею про торгівлю людьми, подружжю загрожує до 12 років ув'язнення.

Про завершення розслідування у цій справі стало відомо в п'ятницю, 16 вересня. «43-річний хмельничанин разом зі своєю дружиною мали намір за винагороду передати в оренду для трудової експлуатації у вигляді зайняття жебрацтвом у місто Львів трьох соціально незахищених осіб. Свої послуги зловмисники оцінили в 32 тис. грн», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі прокуратури додають, що подружжя погрожувало безпритульним фізичною розправою та застосовувало до них насильство. Зловмисники утримували безхатченків в орендованій квартирі та не давали їм звернутись до поліції за допомогою.

Спочатку подружжя отримало першу частину оплати – 10 тис. грн. Під час отримання решти суми їх затримали правоохоронці.

Зловмисники за 32 тис. грн мали передати для заняття жебрацтвом трьох безпритульних

Справу кваліфікують за ч.2 ст. 149 ККУ (торгівля людьми). Подружжю загрожує від п'яти до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна або ж без неї. Обвинувальний акт вже передали до суду.