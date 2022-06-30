Жінка пригрозла вигнати доньку з дому і примусила дитину шукати собі сутенера

Апеляційний суд підтвердив вирок попередньої інстанції стосовно 42-річної мешканки Хмельницького, яка віддала свою 15-річну доньку у бордель. Інцидент стався ще три роки тому – влітку 2019 року. Тоді жінка спробувала за 30 тис. грн «здати в оренду» свою доньку для проституції. Мама змушувала дитину шукати собі сутенера, погрожувала вигнати з дому. 15-річна дівчина сама звернулася до поліції та написала заяву на матір. Жінку затримали під час одержання частини грошей, за які вона погодилася продати доньку у бордель.

Як у четвер, 30 червня, повідомила прес-служба Хмельницької обласної прокуратури, апеляційний суд залишив вирок стосовно 42-річної місцевої мешканки без змін – за «здачу в оренду» 15-річної доньки жінка відсидить у тюрмі 6 років. Відомо, що жінка погрожувала дитині вигнати її з дому та змушувала самій шукати сутенера для роботи у борделі.

«У червні 2019 року правоохоронцями викрито 42-річну хмельничанку, яка намагалась за 30 тис. грн «здати в оренду» 15-річну доньку. При цьому вона чітко усвідомлювала, що віддає свою дитину в так званий «бордель» для заняття проституцією або для будь-яких інших цілей», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Як зазначається у матеріалах справи, 42-річна мешканка Хмельницького погрожувала своїй 15-річній доньці, казала, що позбавить дитину їжі та вижене з дому. Ще у травні 2019 року жінка почала вимагати від доньки самій знайти сутенера для роботи в борделях на території України. Вже через місяць мама дівчини зустрілася із малознайомим чоловіком у парку у Хмельницькому та сказала, що готова за 30 тис. грн передати свою 15-річну доньку для зайняття проституцією на території Одеської області. Через два дні після зустрічі жінка отримала часину суми – 20 тис. грн та передала дитину чоловікові.

Суд визнав мешканку Хмельницького винною за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людиною, вчинена щодо неповнолітньої її батьками). За скоєне обвинуваченій призначили шість років позбавлення волі.