Організатори злочинної групи отримували 50-70 тис. євро за свої послуги

Правоохоронці викрили засновників приватної клініки, які вербували малозабезпечених українок для участі у програмі так званого сурогатного материнства, де новонароджених дітей продавали за кордон. Як повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ, зловмисники заробили на цьому понад 1,2 млн євро.

У відомстві не повідомили у яких містах України діяли зловмисники і про яку саме клініку йдеться.

За інформацією правоохоронців, жінки виїжджали до Чехії. При цьому у жодних медичних документах не йшлося про сурогатне материнство.

Зловмисники вказували, що немовлята народжені за стандартною процедурою, а у свідоцтві про народження дітей матір’ю зазначалася громадянка України, а батьком – іноземець. Після народження дитини жінок примушували оформити відмову від батьківських прав на користь іноземців.

За даними слідства, організатори злочинної групи отримували 50-70 тис. євро за свої послуги. Так, за три роки діяльності зловмисники заробили на продажі немовлят понад 1,2 млн євро.

Поліцейські задокументували весь ланцюг кримінальної діяльності. У спецоперації брали участь як українські правоохоронці, так і працівники міжнародної слідчої групи, до складу якої входили чеські та шведські колеги. Правоохоронці провели обшуки в клініці та в будинках зловмисників, де вилучили документи та печатки медзакладів, а також автомобілі преміумкласу.

Слідчі оголосили шістьом фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна або без неї. Суд готується обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу 50 млн грн кожному.