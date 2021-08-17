Поліцейські отримали інформацію щодо ще 160 замовлень на немовлят від іноземців

Працівники департаменту міграційної поліції спільно зі слідчими Печерського управління поліції Києва викрили організовану злочинну групу, яка здійснювала продаж немовлят за кордон. Про це повідомили у прес-центрі Міністерства внутрішніх справ у вівторок, 17 серпня.

Як розповіли у відомстві, зловмисники створили товариство з обмеженою відповідальністю, яке надавало послуги посередника у межах програми сурогатного материнства. До складу групи входило п’ятеро осіб, зокрема – організатор, співорганізатор, два громадянина однієї з країн Східної Азії, а також лікар-уролог.

Зловмисники розміщували в інтернеті рекламу про свої послуги. Вони підшукували жінок, які за суму від 300 до 1000 доларів США погоджувались на укладення фіктивних шлюбів з іноземцями. Після цього лікар оформлював фальшиві довідки щодо протипоказань для планування та виношування вагітності «дружинами», що ставало підставою для офіційного застосування допоміжних репродуктивних технологій.

Відтак «сімейним парам» підшукували сурогатних матерів. За виношування дитини жінкам платили від 6 до 8 тис. доларів США.

Після народження немовляти мати оформлювала довіреність на право вивозу батьком-іноземцем дитини за кордон. За послуги зловмисників громадяни іншої держави платили близько 70 тис. доларів США.

«$70 тис. за дитину. На жаль, це реальність. Реальність, яка була поруч із нами. В одній зі спеціалізованих клінік Києва. Цей факт незаконної торгівлі новонародженими, замаскованої під сурогатне материнство, оперативники департаменту міграційної поліції та слідчі документували понад два роки», – написав голова Національної поліції Ігор Клименко у Facebook.

відео Нацполіції

Клименко повідомив, що в процесі документування злочину трьох новонароджених було передано соціальним службам.

«Але ще щонайменше 13 діток були продані та вивезені з України», – додав він.

Наразі поліцейські встановили 16 фактів продажу дітей. Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили чорнові записи. У них також була зазначена інформація щодо ще 160 замовлень від іноземців. Викрили організовану злочинну групу в Печерському районі столиці.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 149 (Торгівля людьми) та ч.2. ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Як інформував ZAXID.NET, у липні подібну схему продажу немовлят викрили на Харківщині. До складу організованої групи входили мешканці Київської та Харківської областей, у тому числі керівники одного зі столичних центрів репродуктивної медицини. Після проведених експертиз були виявлені факти недбалого ставлення медпрацівників центру до своїх обов’язків, що призвело до смерті немовлят.

Минулого року уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова запропонувала заборонити українкам бути сурогатними матерями для іноземних громадян. У 2018 році до Верховної Ради вносили такий законопроект, але його так і не розглянули.