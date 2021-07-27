СБУ заявила про викриття схеми продажу немовлят за кордон
Дитина з повним пакетом підроблених документів обходилася замовникам у 60 тис. доларів
Служба безпеки України викрила на Харкіщині групу зловмисників на чолі із київськими репродуктологами. Ділки налагодили схему «постачання» іноземцям немовлят начебто у межах програми сурогатного материнства.
До складу організованої групи входили мешканці Київської та Харківської областей, повідомляє прес-служба СБУ у вівторок, 27 липня. Зловмисники допомагали іноземцям оформити фіктивний шлюб з громадянками України, а «свої» медики згодом офіційно засвідчували «безпліддя» дружини.
Це було підставою для офіційного застосування допоміжних репродуктивних технологій, наголошується в повідомленні. Як тільки жінка народжувала дитину, фіктивний шлюб розривали та іноземець формально отримував право на вивезення дитини за кордон.
Дитина з повним пакетом підроблених офіційних документів обходилася замовникові у 60 тис. доларів США, повідомляє Служба безпеки України.
Крім того, СБУ також виявила факт недбалого ставлення медиків до своїх обов’язків, що призвело до смерті новонароджених.
Під час обшуків в центрі репродуктивної медицини та домівки учасників схеми вилучили телефони, комп'ютери та документи «із доказами протиправної діяльності».
Учасникам схеми повідомили підозру одразу за двома статтями – про неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником та про службове підроблення.