Працівники Служби безпеки України обшукали центр репродуктивної медицини та домівки учасників схеми

Служба безпеки України викрила на Харкіщині групу зловмисників на чолі із київськими репродуктологами. Ділки налагодили схему «постачання» іноземцям немовлят начебто у межах програми сурогатного материнства.

До складу організованої групи входили мешканці Київської та Харківської областей, повідомляє прес-служба СБУ у вівторок, 27 липня. Зловмисники допомагали іноземцям оформити фіктивний шлюб з громадянками України, а «свої» медики згодом офіційно засвідчували «безпліддя» дружини.

Це було підставою для офіційного застосування допоміжних репродуктивних технологій, наголошується в повідомленні. Як тільки жінка народжувала дитину, фіктивний шлюб розривали та іноземець формально отримував право на вивезення дитини за кордон.

Дитина з повним пакетом підроблених офіційних документів обходилася замовникові у 60 тис. доларів США, повідомляє Служба безпеки України.

Крім того, СБУ також виявила факт недбалого ставлення медиків до своїх обов’язків, що призвело до смерті новонароджених.

Під час обшуків в центрі репродуктивної медицини та домівки учасників схеми вилучили телефони, комп'ютери та документи «із доказами протиправної діяльності».

Учасникам схеми повідомили підозру одразу за двома статтями – про неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником та про службове підроблення.