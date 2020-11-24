У Маріуполі Донецької області до шести років за ґратами засудили 19-річну жінку, яка намагалася продати власне немовля. Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

Жінка не перебувала на медичному обліку, адже із самого початку не планувала залишати дитину у сім'ї.

«Впродовж 2 місяців, з метою власного збагачення, а саме купівлі квартири та автомобіля, зловмисниця підшукувала потенційних клієнтів для продажу хлопчика, якого після народження 12 серпня 2020 року «оцінила» у 400 тис. грн», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали жінку під час отримання грошей від «покупця». Немовля передали під огляд медиків, нині дитина перебуває з батьком.

У поліції розслідували справу за статтею «Торгівля людьми, вчинена щодо малолітньої особи.

Зазначимо, що раніше заступниця міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук повідомила, що упродовж цього року вже виявили майже 150 фактів торгівлі людьми, встановлено понад 50 трафікерів (продавці рабів). Понад 100 кримінальних проваджень щодо торгівлі людьми скерували до суду.

Крім того, третій рік поспіль у щорічній доповіді Держдепу США Україну відносять до 2-ї категорії (тобто виведено з контрольного списку країн, де процвітає торгівля людьми).