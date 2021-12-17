Жінку затримали влітку 2019 при спробі продати доньку сутенеру

Міськрайонний суд Хмельницького визнав винною 44-річну місцеву мешканку у торгівлі людьми і призначив їй покарання у вигляді шести років позбавлення волі. Про це пише «Главком» з посиланням на вирок від 14 грудня.

Як йдеться у матеріалах справи, обвинувачена вирішила погасити заборгованість за взятими кредитами через спонукання дочки до проституції. Влітку 2019 року вона дізналась про можливість продати доньку сутенеру для зайняття проституцією на території Одеської області під час літніх канікул.

Під час зустрічі з сутенером обвинувачувана домовилась про те, що отримає 30 тис. грн за те, що дочка займатиметься проституцією.

Однак донька написала заяву про намір матері в правоохоронні органи. 10 червня 2019 року обвинувачену було викрито на отриманні 20 тис. грн – частини коштів, які чоловік передав за майбутнє секс-рабство її доньки.

У суді жінка визнала вину і розкаялася. При цьому захист обвинуваченої наполягав, що відбулася провокація з боку правоохоронних органів. Однак суд відкинув ці доводи, мотивуючи аудіозаписами негласних слідчих дій. На них зафіксовані розмови обвинуваченої з донькою, які підтверджують вину жінки.

Суд також відхилив свідчення потерпілої про те, що заяву в поліцію вона писала в стані наркотичного сп`яніння під диктовку слідчого. Її слова заперечили свідки, які вказали, що потерпіла писала заяву добровільно.

Під час визначення міри покарання суд врахував, що обвинувачена, окрім скоєного, характеризується негативно, вчинила умисний корисливий особливо тяжкий злочин, що визначається високим ступенем небезпечності для суспільства. Суд додав, що початок терміну відбування покарання жінці варто рахувати з моменту вступу вироку в законну силу.

За інформацією обласної поліції, обвинувачена раніше притягувалася до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов‘язків щодо виховання дитини. Також зловмисниця має широке коло тісних зв’язків із представниками кримінального світу.