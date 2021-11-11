У суді жінка своє її вини не визнала і заявила, що це поліцейські вимагали від неї гроші за їхнє покровительство

Тернопільський міськрайонний суд оштрафував жительку Дніпропетровської області за хабар начальнику відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними із торгівлею людьми. Як вказано у вироку, жінка намагалася домовитися з поліцейським, щоб правоохоронці не перешкоджали їй та ще двом дівчатам займатися у місті проституцією. За спробу підкупу поліцейського суд призначив штраф в 11,9 тис. грн.

Троє жінок з Дніпропетровської області до Тернополя прибули наприкінці червня 2019 року. Винайняли дві квартири, де розпочали приймати чоловіків та надавати їм сексуальні послуги. А вже 12 липня сутенерка вирішила завітати до начальника відділу поліції і запропонувати йому хабар, щоб він та його колеги не перешкоджали займатися цією діяльністю.

«Жінка прийшла у службовий кабінет начальника відділу боротьби зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми. Зустріла керівника та повідомила, що разом із двома невстановленими слідством дівчатами приїхала у Тернопіль з метою подальшого заняття проституцією. В ході розмови обвинувачена попросила у начальника відділу, щоб його працівники не вчиняли заходів, спрямованих на виявлення фактів заняття нею та двома дівчатами проституцією та запропонувала надати йому за це неправомірну вигоду у сумі 600 доларів США», – повідомляють у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 8 листопада 2021 року.

Після цього поліцейський повідомив про цей інцидент керівника головного управління Нацполіції в Тернопільській області Олександра Богомола. Правоохоронці вирішили встановити в кабінеті поліцейського відеокамеру і записати пропозицію наступного разу. Через три дні жінка й справді знову прийшла, щоб запропонувати хабар. Розповіла, що кожна з трьох дівчат погодилася щомісячно платити по 200 доларів. У вироку вказано, що поліцейський попередив жінку, що це кримінальний злочин, після чого вона пішла, однак через який час повернулася і сказала, що дасть поліцейському 200 доларів, після чого її затримали.

У суді жінка своє її вини не визнала і заявила, що це поліцейські вимагали гроші за їхній захист. Її слова у суді підтвердили ще дві дівчини, які також приїхали до Тернополя займатися проституцією.

«Жінка у червні приїхала у Тернопіль. Того ж дня зайшла у магазин, де до неї підійшов рядовий поліцейський і вона сіла до нього в автомобіль. Правоохоронець сказав їй: «Щоб тут жити, то треба платити». А вже 11 липня 2019 року приїхали працівники поліції на адресу її проживання, вона вийшла, їй сказали, щоб платила. Через чотири днів вона приїхала до поліції, де її зустрів начальник відділу. Обставини розмови жінка не пригадує. Але стверджує, що 200 доларів США не пропонувала працівнику поліції та не давала неправомірної вигоди. Усе є провокацією з боку правоохоронних органів», – переповідають у вироку покази підсудної.

Жінка заявила також, що в Тернопіль приїхала займатися проституцією, щоб заробити гроші собі на лікування. Раніше на підсудну вже складали протокол за зайняття проституцією.

Суддя Тернопільського міськрайонного суду Валентин Ломакін вирішив у підсумку, що покази інших дівчат є недостовірними, оскільки самі вони не зверталися із заявами про вимагання хабарів, а факти заняття проституцією підтвердили. Окрім того, суддя вирішив, що запис з відеокамери у кабінеті поліцейського містить незаперечні докази того, що жінка намагалася дати хабар. Відтак жительку Дніпропетровської області оштрафували на 11,9 тис. грн, однак вона ще може подати на нього апеляцію.