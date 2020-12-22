Директор львівського салону краси «Wolf Fox» Андрій Балабух разом з подружжям Катерина та Ярослав Залівські займалися сутенерством. Балух найняв дівчат для надання сексуальних послуг і організував незаконну діяльність в орендованих квартирах у Львові. 15 грудня Шевченківський районний суд виніс вирок у цій справі, обмежившись умовним терміном для усіх трьох членів злочинної групи.

Як вказано у матеріалах справи, директор львівського салону краси «Wolf Fox» на вул. Варшавській Андрій Балабух у травні 2019 року разом зі своїми знайомими Катериною та Ярославом Залівськими почали займатись сутенерством. Кожен з них мав різні повноваження. Так, Андрій Балабух та Катерина Залівська утримували два приміщення у Львові, де повії надавали свої послуги клієнтам. Таких клієнтів підшукували на сайті оголошень lvov.ukrgo та на сайті lviv.relaxportal.biz, який зараз недоступний. Клієнти могли приїжджати до повій на орендовані Балухом і Залівською квартири або ж замовляти їх до себе. Один з таких клієнтів, наприклад, замовляв повію у готель «Варшава» в Малехові.

Ярослав Залівський привозив повій до клієнтів і назад на і контролював їхню поведінку. Кожній повії платили 2000-2700 грн за годину роботи. Оплату послуг повій Балабух і Залівські отримували на свої банківські картки.

Групу сутенерів поліція викрила у листопаді минулого року. Під час судового засідання у цій справі 15 грудня 2020 року вони повністю визнали свою провину та попросили суд не карати їх суворо.

Суддя Шевченківського райсуду Ірина Зима врахувала щире каяття Балабуха і Залівських, а також те, що вони раніше не були судимі, мають неповнолітніх дітей і позитивні характеристики з боку сусідів. В результаті суддя звільнила їх від покарання з іспитовим терміном по два роки для Залівських та три роки для Балабуха.