За спробу продажу своїх дітей у Хмельницькому посадили жінку на 4 роки

СуспільствоАндрій Стець, 18 листопада2310

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За рішенням Хмельницького міськрайонного суду до чотирьох років позбавлення волі засудили жінку, яка намагалася продати своїх дітей за 35 тис. доларів. Про це повідомили в прес-центрі Нацполіції.

Працівники поліції затримали матір безпосередньо в момент отримання частини грошей у розмірі 10 тис. доларів і 10 тис. грн.

Під час досудового розслідування правоохоронцям вдалося повністю довести провину жінки в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 (незаконна угода щодо малолітніх дітей) Кримінального кодексу України.

До слова, в серпні цього року в Херсонській області жінку засудили до восьми років ув'язнення за продаж тримісячного сина за 210 тис. гривень. За виручені кошти вона планувала придбати будинок.

Виявилося, що жінка була раніше судима і вела антигромадський спосіб життя. Вона написала розписку, що відмовляється від сина, і віддала його разом з документами і речами.

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