Пізно увечері 18 жовтня поліцейські інсценували вбивство одеського підприємця

Правоохоронці запобігли вбивству бізнесмена і голови громадського формування з Одеси, ліквідацію якого замовили російські спецслужби. Про це у вівторок, 22 жовтня, повідомили в Національній поліції, Офісі генпрокурора та Службі безпеки.

Отримавши інформацію про підготовку до вбивства, правоохоронці спланували та провели спецоперацію для затримання замовника. Для цього вони інсценували вбивство 56-річного підприємця, зробили фото та відео з місця злочину і віддали фіктивному кілеру для передачі замовнику.

«У результаті вдало проведеної правоохоронцями спецоперації було затримано замовника, який організував вчинення злочину. Ним виявився 43-річний житель іншої області», – розповіли в поліції. В Офісі генпрокурора пишуть, що замовник вбивства є родом зі Львова.

Затриманий 43-річний замовник вбивства підприємця з Одеси (Фото обласної прокуратури)

Слідчі з’ясували, що за вбивство одесита російські спецслужби мали заплатити 80 тис. доларів організатору. 70 тисяч з них замовник пообіцяв кілеру. Під час затримання у зловмисника поліцейські вилучили телефон з листуванням з російським куратором, а також бойову гранату «Ф-1».

За даними джерела «Української правди» в правоохоронних органах, росіяни хотіли ліквідувати 56-річного одесита, бізнесмена Геннадія Бейбутяна, про нібито вбивство якого Нацполіція повідомила 19 жовтня.

Наразі затриманому замовнику вбивства повідомили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 15, пп. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство, вчинене на замовлення);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Прокурори обрали підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Правоохоронці перевіряють причетність підозрюваного до організації посягань на життя інших українських діячів на замовлення спецслужб РФ, а також інших злочинів проти основ національної безпеки України.

За попередніми даними, у вересні 2024 року підозрюваний прибув до Одеси для виконання іншого завдання спецслужб РФ – організації ліквідації відомого одеського громадського активіста за винагороду у 100 тис. доларів.

Хто такий Геннадій Бейбутян

Геннадій Бейбутян (Фото з відкритих джерел)

За інформацією видання «Фокус», Геннадій Бейбутян є власником бізнесу з продажу та обслуговування автомобілів, а також головою дачного кооперативу «Лагуна». У вересні 2021 року Бейбутян фігурував у скандалі щодо незаконного захоплення влади в кооперативі та нападу на журналістів, які приїхали висвітлювати цю тему.

Окрім цього, Бейбутян є очільником громадського формування з охорони громадського порядку «Підрозділ сприяння правоохоронним органам». Саме це формування патрулювало Одесу під час комендантської години та супроводжувало працівників ТЦК.

Також організація фігурувала в корупційному розслідуванні про видачу своїх посвідчень за гроші. Наприкінці вересня, заступника голови ГФ «ПСПО» затримали за допомогу військовозобов'язаним в ухиленні від мобілізації.