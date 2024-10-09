Затриманому загрожує від 7 до 12 років тюрми з конфіскацією майна

СБУ спільно з Нацполіцією затримали одного з лідерів кримінального середовища на Прикарпатті під прізвиськом «Абдула» за вимагання грошей і майна у місцевих підприємців. Злочинцю загрожує до 12 років ув’язнення.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Івано-Франківській області 9 жовтня, 44-річний житель Бурштина, відомий за прізвиськом «Абдула», провів за ґратами 13 років за умисне вбивство, розбій та викрадання автомобілів. Вийшовши з тюрми, він зайнявся вимаганням грошей та майна у місцевих мешканців, зокрема, підприємців.

«Служба безпеки та Нацполіція задокументували зловмисника на заволодінні авто, колекцією коштовностей і дорогих годинників, які він “віджав” у приватної підприємиці. Крім того, він намагався привласнити її квартиру та дві земельні ділянки. Зловмисник змусив свою жертву підписати документ про передачу майна, нібито з власної волі», – інформують в СБУ.

Під час обшуків у затриманого вилучили елітні автомобілі потерпілої, ювелірні вироби та коштовні годинники, мобільні телефони, чорнові записи і флешки. Кримінального авторитета заарештували без можливості внести заставу. За вимагання, вчинене в умовах воєнного стану йому загрожує від 7 до 12 років тюрми з конфіскацією майна.