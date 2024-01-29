У статусі кримінального авторитета затриманий перебуває з 2005 року

Працівники управління стратегічних розслідувань Нацполіції в Івано-Франківській області затримали 53-річного місцевого кримінального авторитета. Він організував злочинну групу, яка займалася вимаганням боргів у бізнесу та мешканців області. Затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції 29 січня, за плечима затриманого 20-річна кримінальна діяльність і судимості, повʼязані з обігом та контрабандою наркотиків. У статусі кримінального авторитета він перебуває з 2005 року, а головним завданням його злочинної групи було вибивання грошей із громадян, зокрема і вимагання неіснуючих боргів. У цьому він допомагав і мешканцеві Одеси.

Під час обшуків вилучено наркотики, мобільний телефон та автомобіль

«Останній просив у будь-який спосіб посприяти поверненню боргу від свого колишнього бізнес-партнера – місцевого підприємця. Для отримання грошей учасники злочинної групи, під чітким керівництвом ватажка, систематично погрожували потерпілому фізичною розправою та знищенням його майна. Протягом 2023 року співробітники поліції отримали фактичні дані щодо причетності кримінальника до щонайменше пʼяти епізодів вимагання коштів у потерпілих, у тому числі на замовлення третіх осіб», – інформують у ДСР.

Кримінального авторитета затримали за підтримки роти поліції особливого призначення. Йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 (Вимагання) та ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі. Під час обшуків вилучено наркотики, мобільний телефон та автомобіль. Правоохоронці встановлюють особи спільників затриманого.