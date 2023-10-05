Лідеру банди та його поплічникам загрожує до 12 років позбавлення волі

Служба безпеки України затримала на Вінниччині кримінального авторитета, який створив злочинне угруповання та вибивав гроші з місцевих за неіснуючі борги. «Смотрящого» за областю затримали після понад 10 років його незаконної діяльності, повідомили у прес-службі СБУ у четвер, 5 жовтня.

Банду, яка діяла на території Вінницької області, нейтралізували, а її очільника, кримінального авторитета на прізвисько «Комар», було затримано. Окрім нього, правоохоронці також затримали ще двох учасників банди, серед яких був підсанкційний кримінальний авторитет.

«Зловмисники більше ніж 10 років тероризували місцевих жителів та “вибивали” з них гроші за неіснуючі борги. Бандити діяли з особливою жорстокістю і поступово поширювали свій злочинний вплив на території регіону. Встановлено, що фігуранти створювали штучні конфліктні ситуації, а потім вимагали великі суми грошей за “мирне” вирішення спорів», – повідомили у прес-службі СБУ.

Якщо місцеві мешканці відмовлялися платити, угруповання погрожувало їм фізичною розправою та насильством щодо близьких. Також учасники банди погрожували знищити майно потерпілих.

Правоохоронці задокументували факт того, що «Комар» та його поплічники вимагали 20 тис. доларів у місцевого підприємця, погрожуючи розправою. Злочинців затримали під час передачі половини коштів.

Під час обшуків у банди виявили зброю, розписки від потерпілих та готівку. Лідеру банди та її учасникам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 ККУ (організоване вимагання в умовах воєнного стану). Злочинцям загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Наразі їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.