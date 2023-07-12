Правоохоронці затримали лідера угруповання, коли він забирав гроші у потерпілого

Служба безпеки України ліквідувала діяльність злочинного угруповання, яке під виглядом співробітників СБУ грабувало мешканців Харкова. Імітуючи обшуки, члени банди вкрали цінних речей на понад 20 тис. доларів, повідомили у середу, 12 липня, у прес-службі СБУ.

Зловмисники дзвонили до помешкань харків'ян та представлялися співробітниками СБУ, після чого вимагали провести «обшуки». Члени банди приходили до квартир місцевих мешканців озброєними та крали прикраси й цінності.

«Задокументовано, що на початку липня цього року учасники банди здійснили розбій на помешкання харківського подружжя та відібрали золоті прикраси на загальну суму понад 20 тис. доларів США. Але цього лідеру угруповання виявилось замало і він почав вимагати у чоловіка ще 5 тис. доларів нібито для "закриття" кримінального провадження проти нього», – повідомили у прес-службі СБУ.

Лідер угруповання погрожував розправою над близькими чоловіка. Під час того, як потерпілий передавав злочинцю гроші, лідера банди затримали правоохоронці. Головою фейкового СБУ виявився 33-річний харків'янин, неодноразово судимий за вчинення тяжких злочинів.

Під час обшуку чоловіка правоохоронці вилучили одяг зі спецзнаками СБУ та бойовий пістолет із набоями. Йому оголосили про підозру за ч. 4 ст. 189 ККУ (вимагання в умовах воєнного стану). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі злочинець перебуває під вартою. Триває розслідування щодо притягнення до відповідальності всіх учасників злочинного угруповання.