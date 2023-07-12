У Харкові ліквідували групу рекетирів, які прикидалися співробітниками СБУ
Озброєні злочинці вдирались до помешкань харків'ян та під виглядом обшуків крали цінні речі
Служба безпеки України ліквідувала діяльність злочинного угруповання, яке під виглядом співробітників СБУ грабувало мешканців Харкова. Імітуючи обшуки, члени банди вкрали цінних речей на понад 20 тис. доларів, повідомили у середу, 12 липня, у прес-службі СБУ.
Зловмисники дзвонили до помешкань харків'ян та представлялися співробітниками СБУ, після чого вимагали провести «обшуки». Члени банди приходили до квартир місцевих мешканців озброєними та крали прикраси й цінності.
«Задокументовано, що на початку липня цього року учасники банди здійснили розбій на помешкання харківського подружжя та відібрали золоті прикраси на загальну суму понад 20 тис. доларів США. Але цього лідеру угруповання виявилось замало і він почав вимагати у чоловіка ще 5 тис. доларів нібито для "закриття" кримінального провадження проти нього», – повідомили у прес-службі СБУ.
Лідер угруповання погрожував розправою над близькими чоловіка. Під час того, як потерпілий передавав злочинцю гроші, лідера банди затримали правоохоронці. Головою фейкового СБУ виявився 33-річний харків'янин, неодноразово судимий за вчинення тяжких злочинів.
Під час обшуку чоловіка правоохоронці вилучили одяг зі спецзнаками СБУ та бойовий пістолет із набоями. Йому оголосили про підозру за ч. 4 ст. 189 ККУ (вимагання в умовах воєнного стану). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі злочинець перебуває під вартою. Триває розслідування щодо притягнення до відповідальності всіх учасників злочинного угруповання.