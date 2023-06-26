Затримання відбулося на літньому майданчику кафе в центрі Львова

СБУ викрила на Львівщині діяльність злочинного угруповання рекетирів. Зловмисники займались вимаганням грошей за неіснуючі борги або через штучно створені конфліктні ситуації. Лідера банди затримали на літньому майданчику нічного клубу в центрі Львова під час отримання чергової данини.

«У результаті спецоперації на Львівщині нейтралізовано діяльність лідера злочинного угрупування та його активних учасників, які тероризували і намагались тримати в страху місцевих жителів. Зловмисники займались вимаганням грошей за неіснуючі борги або через штучно створені конфліктні ситуації. У разі незгоди платити «данину» – погрожували потерпілим застосуванням насилля та фізичною розправою», – йдеться в повідомленні СБУ 26 червня.

Серед громадян, у яких фігуранти намагалися «вибити» гроші були й щойно мобілізовані до лав ЗСУ. Зокрема, задокументовано, що зловмисники вимагали від одного з військових щомісячно сплачувати їм 2 тис. дол. за вигадані борги.

Ватажка банди затримали під час отримання чергової данини (фото СБУ)

СБУ затримала лідера злочинного угруповання під час отримання частини чергової «данини» – 40 тис. грн. Встановлено, що гроші мали піти на поповнення злочинної «каси», яку контролювали «злодії в законі». Як видно з фото, затримання відбулося на літньому майданчику нічного клубу Rafinad People на вул. Руданського в центрі Львова.

Під час обшуку в помешканні лідера банди знайшли майже 350 тис. дол., які, можливо, належать до так званого «общаку».

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за вимагання в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 ККУ). За матеріалами СБУ, суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Тривають заходи для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.