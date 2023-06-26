Затриманим виявився мешканець Львівщини Іван Дем’янець на прізвисько «Потап»

Затриманим у центрі Львова лідером угруповання рекетирів виявився 52-річний мешканець Львівщини Іван Дем’янець на прізвисько «Потап». Відповідні повідомлення з’явилися в Telegram-каналах. Цю інформацію ZAXID.NET також підтвердили в правоохоронних органах.

Виявлені в його помешканні 350 тис. доларів пов’язують з «общаком», який контролюють підсанкційні злодії в законі – «Рамаз Багдадський» та «Полік».

52-річного лідера банди рекетирів «Потапа» затримали на літньому майданчику нічного клубу Rafinad People на вул. Руданського в центрі Львова під час отримання чергової данини – 40 тис. грн.

Рекетири займались вимаганням грошей за неіснуючі борги або через штучно створені конфліктні ситуації. Жертвою банди став військовослужбовець ЗСУ, в якого вимагали щомісячно по 2 тис. доларів за вигадані борги.

Івану Дем'янцю повідомили про підозру за фактом вимагання (ч. 4 ст. 189 ККУ). Йому загрожує від семи до 12 років тюрми з конфіскацією майна.