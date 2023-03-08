За скоєне мукачівцям загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна

Закарпатська поліція затримала двох чоловіків за вимагання надуманих боргів та погрози вбивством місцевому мешканцю. Фігуранти справи – двоє мукачівців віком 27 та 29 років. Підозрювані погрожували потерпілому та його родині вбивством, неодноразово били чоловіка, щоб отримати гроші. Зараз обоє підозрюваних перебувають у СІЗО, за скоєне їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як у вівторок, 7 березня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, двох рекетирів затримали під час зустрічі з потерпілим біля гаражів Мукачеві. Вони саме отримали 10 тисяч гривень, які призначалися як частина від загальної суми надуманого боргу.

«Підозрювані погрожували мешканцю Мукачева та його родині вбивством, до самого чоловіка неодноразово застосовували фізичну силу», – йдеться у повідомленні поліції.

Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 189 ККУ (вимагання, що вчинене в умовах воєнного стану). Суд обрав для фігурантів справи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення грошової застави. За скоєне затриманим загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.