Вимагачам загрожує до семи років позбавлення волі

У Івано-Франківську поліцейські затримали трьох рекетирів, які вимагали у місцевого підприємця 200 тис. грн. Аби змусити власника магазину заплатити гроші, бандити погрожували побиттям та вбивством як самого підприємця, так і членів його сім’ї, повідомила у вівторок, 4 січня, прес-служба поліції Івано-Франківської області.

За версією слідства, троє чоловіків з вересня 2021 року систематично телефонували та приходили до власника магазину з вимогою передати їм гроші. Усі затримані мешканці Івано-Франківська віком 26, 36 та 38 років. Попередньо поліцейські задокументували факт перерахування частини коштів на вказану зловмисниками банківську картку.

«Зловмисники погрожували насильством та вбивством потерпілому та щодо його родичів. Побоюючись за своє життя та рідних, чоловік погодився на виконання незаконних вимог та переказав частину коштів. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави», – йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Івано-Франківської області.

Затриманим чоловікам уже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.