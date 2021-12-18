Бандити вимагали1 млн грн під приводом повернення неіснуючого боргу

Восьмеро бандитів, серед яких колишній міліціонер, викрадали і катували людей на Прикарпатті. За даними слідства, бандити причетні до викрадення місцевого підприємця у якого відібрали 300 тис. грн. Також їх підозрюють у вимаганні 1 млн грн під приводом повернення неіснуючого боргу у місцевої мешканки, повідомила у п'ятницю, 17 грудня, прес-служба управління СБУ у Івано-Франківській області.

СБУ затримала бандитів, які з травня 2021 року на території Івано-Франківської області займались рекетом, викрадали і катували людей.

«Встановлено факт викрадення місцевого підприємця, який займається ремонтом комп’ютерної техніки. Зловмисники катували чоловіка та пограбували його. У ще одного мешканця регіону, учасники банди вимагали майже 40 тис. дол за повернення неіснуючого боргу. При цьому, погрожували потерпілому фізичною розправою з його родиною», – йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Крім того, зловмисники намагались вибити 1 млн грн з місцевої жительки. Для цього, вони застосовували психологічний тиск та погрожували насильством. За інформацією СБУ, до складу угруповання входило 8 людей, серед них колишній міліціонер, якого звільнили з правоохоронних органів у 2015 році.

Затриманим бандитам повідомили про підозри у вчиненні злочинів за ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ст. 186 (грабіж), ст. 187 (розбій) та ст. 189 (вимагання). Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.