На Житомирщині викрили розкрадання приладів та запчастин до зенітно-ракетного озброєння

СБУ викрила розкрадання приладів та запчастин до зенітно-ракетного озброєння в Житомирській області. Про це повідомили в прес-центрі СБУ.

Слідство встановило, що учасники схеми привласнили прилади протиповітряної оборони під час їх ремонту на одному з оборонних об’єктів.

Потім викрадені запчастини вивезли до орендованого складу в Житомирському районі. Правоохоронці встановили розташування підпільного складу і провели обшуки.

Там виявили декілька тонн запчастин, що підлягають державному експортному контролю. Це, зокрема, майже 60 різних деталей від зенітно-ракетних комплексів, серед яких блоки управління.

За попередніми оцінками, вартість вилучених військових товарів становить десятки мільйонів гривень.

Слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.