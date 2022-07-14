За скоєне фігурантам справи загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна

СБУ затримала трьох мешканців Буковини, які систематично вимагали від знайомого гроші та змушували займатися продажем наркотиків. За даними слідства, приводом для вимагання став гадуманий борг у 1 тис. доларів, який чоловік нібито не повернув зловмисникам. Двох фігурантів справи затримали у центрі Чернівців, ще одного їхнього спільника – в Одеській області. Наразі затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як у четвер, 14 липня, повідомили у прес-службі СБУ Чернівецької області, троє мешканців Буковини безпідставно вимагали від чоловіка з Чернівців придуманий ними борг. Потерпілому погрожували та били його, змусивши віддати зловмисникам 30 тис. грн. Пізніше зобов’язали чоловіка платити їм 10 тис. грн кожні два тижні та займатися наркобізнесом.

«Чернівчанин повинен був кожні два тижні приносити новоспеченим рекетирам по 10 тис. грн. Окрім того, правопорушники змушували потерпілого займатися наркобізнесом для додаткового прибутку», – йдеться у повідомленні СБУ.

У прес-службі Чернівецької обласної прокуратури уточнюють, що кошти від мешканця Чернівців зловмисники вимагали із травня 2022 року – нібито за борги. Пізніше змусили платити гроші кожні два тижні, аби «не мати проблем» у майбутньому.

Двох учасників злочинної групи затримали в центрі Чернівців під час отримання чергової частини коштів, третього – в Одеській області. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 189 ККУ (вимагання). Триває слідство. Невдовзі фігурантам справи оберуть запобіжний захід.