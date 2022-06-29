Двох учасників злочинної групи затримали ще у березні 2022 року

47-річного кримінального авторитета із Чернівців та трьох його спільників підозрюють у вимаганні неіснуючих боргів. Двох учасників групи поліція затримала ще у березні 2022 року. За даними слідства, у разі відмови заплатити гроші, чоловіки погрожували потерпілим підпалами будинків та автівок, а також фізичною розправою. Від громадянина Сирії фігуранти вимагали 12 тис. доларів, від мешканця Буковини – 200 тис. грн.

Як у середу, 29 червня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури, ватажком групи вимагачів був 47-річний неодноразово судимий мешканець Чернівців. Кримінальний авторитет був «смотрящим» за злочинним середовищем області та організував групу, яка займалась вимаганням надуманих боргів.

«З липня 2021 по березень 2022 року злочинці, систематично погрожуючи фізичною розправою та знищенням майна, змушували громадян погасити неіснуючі борги. Вимагали від громадянина Сирії надати 12000 доларів США, а від буковинця – майже 200 тис. грн», – йдеться у повідомленні прокуратури.

У прес-службі поліції Чернівецької області уточнюють, що затриманий 47-річний чоловік близьким до «злодія в законі» на прізвисько «Гулі Бакінський». Двох із групи вимагачів поліцейські затримали ще у березні 2022 року поліцейські при одержанні від потерпілого 100 тис. грн. Тоді обом повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 ККУ (вимагання).

Наразі правоохоронці встановили, що ці чоловіки причетні й до інших злочинів, їм оголосили про підозру за ч. 1 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу), ч. 4 ст. 189 (вимагання) та ч. 2 ст. 355 ККУ (примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань). Крім того, про підозру повідомили ще двом чоловікам, які звернулися до «кримінального авторитета» про вимагання неіснуючих боргів. Їхні дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 255-3 (звернення за застосуванням злочинного впливу) та ч. 2 ст. 355 ККУ (примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань). Слідство у справі триває.