32-річний Іван Бовкун систематично вимагав гроші від підприємців на Закарпатті

Закарпатська поліція затримала 32-річного активіста скандально відомої ГО «Доста Україна» Івана Бовкуна за вимагання грошей із місцевих підприємців. Про затримання закарпатця у неділю, 20 березня, повідомили прес-служби прокуратури та поліції. За інформацією правоохоронців, 32-річний активіст погрожував розправою місцевому підприємцю, здійснював тиск на працівників його компанії та блокував роботу підприємства. Про постраждалу компанію відомо лише те, що вона займається благоустроєм у Рахівському районі.

У повідомленні поліції вказано, що активіст ГО «Доста Україна» вимагав у підприємців систематичної оплати за припинення тиску. Затримали Івана Бовкуна під час одержання 14 тис. грн від підприємця. Зараз активіст перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує 12 років тюрми.

Відомо, що мешканець Хуста ще у листопаді минулого року зустрівся з працівниками підприємства на Рахівщині, яке займається розчисткою русел річок, і почав вимагати гроші, за які обіцяв не втручатися у роботу.

«Не отримавши позитивного результату «активіст» став блокувати роботу підприємства, погрожував фізичною розправою, здійснював постійний тиск на працівників, використовуючи для цього соціальні мережі. Весь цей час зловмисник вів переговори з підприємцем на яких зазначав, що може зупинитися, якщо ті почнуть систематично сплачувати йому визначену суму грошей», – йдеться у повідомленні поліції.

У поліції називають організацію, до якої належить активіст, але імені не розголошують. Утім, за інформацією ZAXID.NET, затриманий – 32-річний Іван Бовкун, який вже має кримінальне минуле та неодноразово був учасником різних заходів, які організовувала ГО «Доста Україна». Чоловіка не важко впізнати за фотографіями, оприлюдненими у соцмережах організації, він також часто з'являється у прямих ефірах та відео, які знімає керівник ГО «Доста Україна» Павло Павлов.

Правоохоронці затримали активіста у Діловому під час отримання грошей у 14 тис. грн, які він вимагав від рахівського підприємства. Також поліцейські зафіксували і попередні факти вимагання та отримання 32-річним закарпатцем щомісячних поборів із закарпатських підприємців.

У прес-службі Закарпатської обласної прокуратури уточнили, що наразі 32-річному мешканцю Хуста повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 ККУ (вимагання, вчиненому повторно в умовах воєнного стану). Затриманий активіст перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до 12 років ув'язнення.

Зазначимо, ГО «Доста Україна» відома на Закарпатті своїми частими протестами щодо високих тарифів на комунальні послуги, неодноразовими акціями поблизу будівель газових служб та обленерего, мітингами щодо забезпечення прав ФОПів, перекриванням руху на кордонах, блокуванням доріг та викриванням гральних закладів.

Також члени організації позиціонують себе як журналісти та неодноразово заявляли про можливість видачі журналістських посвідчень активістам своєї ГО. Користуючись посвідченнями преси, прихильники ГО «Доста Україна» неодноразово вривалися до залу засідань у Закарпатській обласній раді.

За даними аналітичної системи YouControl, ГО «Доста Україна» зареєстрована у 2017 році в селищі Великий Березний на Закарпатті. Засновниками організації є місцевий мешканець Павло Павлов та двоє ужгородців – Василь Марадик та Олександр Крічфалуші (за словами Олександра Крічфалуші, яий звернувся до редакції, він вийшов зі складу засновників організації у 2019 році). ГО «Доста Україна» офіційно має філії на Волині, у Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій та Харківській областях.

Керівник організації Павло Павлов неодноразово потрапляв у скандали та був судимий за вчинення смертельної ДТП в Ужгороді. У березні 2021 року активіста засудили до 6 років тюрми. Павла Павлова повинні були взяти під варту у залі суду, однак він втік до оголошення вироку. Пізніше Павлова оголосили у розшук. Активіст надалі з'являється на мітингах організації та регулярно проводить прямі ефіри, знімає відео разом із іншими учасниками ГО «Доста Україна», один із яких – затриманий за вимагання 32-річний Іван Бовкун.