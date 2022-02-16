Майно ТзОВ «Бурштинський рибгосп», яке захопили рекетири, оцінюється в 1,3 млн грн.

Банда рекетирів, яку на Прикарпатті знешкодило СБУ, підозрюється у захопленні майна ТзОВ «Бурштинський рибгосп». Також в одного зі співвласників підприємства бандити відібрали автомобіль Mercedes-Benz та документи на нього. Крім цього у кримінальному провадженні зазначений факт вимагання рекетирами 1,5 тис. доларів ще в однієї людини.

Про масштабну спецоперацію в Івано-Франківській області, під час якої правоохоронці нейтралізували кримінальне угруповання, яке тероризувало людей, вимагаючи у них майно та гроші, прес-служби СБУ та прокуратури повідомили у понеділок, 14 лютого. Під час проведення понад 50 обшуків у бандитів, правоохоронці виявили два протитанкові реактивні гранатомети, більше 20 одиниць стрілецької зброї, бойову гранату РГД-5, понад 6 тис. набоїв різного калібру та гроші.

«Двоє організаторів та троє спільників упродовж 2021 року, застосовуючи зброю та насильство щодо потерпілих та їх родичів, вимагали неіснуючі борги, протиправно заволодівали майном та автомобілями, викрадали та привласнювали офіційні документи. Всі учасники - раніше неодноразово судимі, а серед об’єктів їх злочинних посягань – товариство з обмеженою відповідальністю, яке вони захопили, погрожуючи розправою його керівникам та завдавши збитків на мільйони гривень», – йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури.

Хоча правоохоронці не уточнювали про яке саме підприємство йдеться, з ухвали Івано-Франківського суду стало відомо, що йдеться про ТзОВ «Бурштинський рибгосп». Майно підприємства, яке захопили рекетири, оцінюється в 1,3 млн грн. Також бандити відібрали у співвласника підприємства автомобіль Mercedes-Benz, вартістю 387 тис. грн та документи на нього. Ще в однієї людини рекетири вимагали 1,5 тис. доларів.

Згідно з системою YouControl, ТзОВ «Бурштинський рибгосп» належить Василю Олійнику з Чернівців, який володіє часткою у 50% та франківцям Богдані Кузнєцовій і Володимиру Басовському, які володіють частками по 25%.

Зазначимо, що ТзОВ «Бурштинський рибгосп» також є фігурантом кримінальної справи. У 2018 році керівник підприємства уклав договір на постачання 68 тонн риби київській фірмі «Фудком», однак після отримання грошей, підприємство своїх зобов'язань не виконало.

«За даними слідства, директор товариства з обмеженою відповідальністю уклав із підприємцем договір щодо заготівлі 68 000 кг риби, яку зобов’язувався передати у визначений строк. Однак після перерахування за договором контрактації 2 млн 761 тис. грн замовник продукцію так і не отримав, а постачальник розпорядився коштами на власний розсуд, перевівши на рахунок фермерського господарства, де він є директором», - йдеться у повідомленні Прокуратури Івано-Франківської області.