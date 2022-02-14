Під час обшуків у рекетирів виявили цілий арсенал зброї

СБУ знешкодила банду рекетирів, яка вимагала у мешканців Прикарпаття гроші, погрожуючи фізичною розправою. Двом 32-річним організаторам банди та трьом їхнім спільникам вже повідомили про підозру. Загалом до банди входило 20 людей, серед яких раніше судимі за особливо тяжкі злочини, повідомила прес-служба управління СБУ у Івано-Франківській області у понеділок, 14 лютого.

Під час масштабної спецоперації в Івано-Франківській області правоохоронці нейтралізували кримінальне угруповання, яке тероризувало людей, вимагаючи у них гроші. У разі відмови платити, бандити застосовували насильство та погрожували потерпілим фізичною розправою.

«СБУ встановила, що учасники угрупування захопили один з державних господарських об’єктів на території регіону. Його адміністративні приміщення, використовували як «штаб» для координації протиправної діяльності. До складу злочинного угруповання входило більше 20 осіб, у тому числі зловмисники, які раніше притягувались до кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжких злочинів.За даними слідства, вони обкладали «даниною» місцевих жителів. Під час нападів на громадян, зловмисники використовували зброю та завдавали потерпілим тілесні ушкодження», – йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Під час проведення понад 50 обшуків у бандитів, правоохоронці виявили: дві протитанкові реактивні гранатомети, більше 20 одиниць стрілецької зброї, бойову гранату РГД-5, понад 6 тис. набоїв різного калібру та гроші.

Наразі організаторам і учасникам угруповання повідомили про підозру у вчиненні злочинів за ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене у складі організованої групи), ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ч. 1 ст. 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження).

Двом організаторам злочинного угрупування додатково повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу) ККУ. Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.