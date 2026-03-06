Активіста «Доста Україна» затримали під час отримання щомісячного платежу від будівельної компанії

Рахівський районний суд визнав активіста громадського об’єднання «Доста Україна» Івана Бовкуна винним у вимаганні і призначив йому 2 роки і 5 місяців ув’язнення.

Як йдеться у вироку суду від 18 лютого, Іван Бовкун вимагав у менеджера «Квадробуд-БПВ» щомісячну оплату у розмірі 500 доларів за неперешкоджання роботі будівельної компанії.

У лютому 2022 року потерпілий передав активісту 7 тис. грн на трасі в селі Руське Поле Тячівського району, а через місяць – ще 14 тис. грн біля пам’ятника «Центр Європи» на Рахівщині. Після отримання останнього траншу Івана Бовкуна затримали правоохоронці.

Під час судового засідання учасник «Доста Україна» не визнав своєї вини і сказав, що не займався вимаганням, а отримав гроші добровільно для створення партії та закупівлі бронежилетів. Також суддя заслухав покази свідків та ознайомився з протоколами негласних слідчих дій та обшуків в активіста, під час яких у нього вилучили мічені гроші.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олена Попова визнала Івана Бовкуна винним у вимаганні та призначила йому 2 роки і 5 місяців ув’язнення. На вирок можуть подати апеляцію.

Зазначимо, ГО «Доста Україна» відома на Закарпатті своїми протестами щодо високих тарифів на комунальні послуги, неодноразовими акціями поблизу будівель газових служб та обленерго, мітингами щодо забезпечення прав ФОПів, перекриванням руху на кордонах, блокуванням доріг та викриванням гральних закладів.

За даними аналітичної системи YouControl, ГО «Доста Україна» зареєстрована у 2017 році в селищі Великий Березний на Закарпатті. Засновниками організації є місцевий мешканець Павло Павлов, який неодноразово потрапляв у скандали і в березні 2021 року отримав 6 років тюрми за втечу з місця смертельної ДТП в Ужгороді.