Павло Павлов зараз перебуває під вартою на Київщині за незакоенне поводження зі зброєю

Ужгородський суд підтвердив вирок закарпатському активісту ГО «Доста» Павлу Павлову за скоєну у 2017 році смертельну ДТП та залишив покарання у 6 років тюрми в силі. Обвинувачений також має виплатити родині загиблого 200 тис. грн відшкодування. За даними правоохоронців, Павла Павлова затримали у Київській області, він перебуває під вартою через інший злочин – незаконне поводження із боєприпасами.

У грудні 2017 року Павла Павлова звинуватили у вчиненні ДТП на об’їзній дорозі в Ужгороді. Автомобіль Skoda Oktavia, за кермом якого був Павлов, збив 59-річного ужгородця на пішохідному переході поблизу ресторану «Кілікія». Водій авто втік із місця ДТП, а пішохід від отриманих травм помер. У березні 2021 року суд визнав Павла Павлова винним вирок за ч. 1 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження) та ч. 3 ст. 135 ККУ (залишення потерпілого у ДТП в небезпеці) та призначив йому 6 років ув’язнення та позбавлення права керувати автомобілем на 3 роки. Прокуратура оскаржила цей вирок через м'якість покарання.

У п’ятницю, 13 травня, прес-служба Закарпатської обласної прокуратури повідомила, що за підсумками розгляду апеляції Павла Павлова звільнили від покарання за скоєння аварії у зв’язку із закінченням строків давності, однак в частині відповідальності за залишення потерпілого в небезпеці (ч. 3 ст. 135 ККУ) вирок залишили в силі – Павло Павлов отримав ті ж самі 6 років за ґратами. Крім того, він має виплатити родині загиблого ужгородця 200 тис. грн відшкодування.

У прес-службі прокуратури уточнюють, що наразі закарпатець перебуває під вартою на території Київщини за підозрою у скоєнні іншого злочину в період воєнного стану. Йдеться про незаконне поводження із боєприпасами.