Мукачівець зберігав у себе в квартирі понад 500 г канабісу на продаж

Мешканця Мукачева засудили до 6 років тюрми з конфіскацією майна за зберігання вдома 500 грамів канабісу, який він збирався продати. Відомо, що чоловік вже був судимий за крадіжку автомобіля і новий злочин вчинив під час іспитового терміну.

Як у четвер, 5 травня, повідомила прес-служба прокуратури Закарпатської області, мукачівець зберігав у себе дома більше пів кілограма канабісу, призначеного для продажу. «Наркотичну речовину чоловік розфасував у різні ємності та кілька десятків згортків. Для її зважування використовував електронні ваги, які разом з наркотиками в обвинуваченого вилучили правоохоронці», – йдеться у повідомленні прокуратури.

У прес-службі уточнюють, що у квартирі мешканця Мукачева правоохоронці також виявили заборонену речовину в металевій ємності для особистого вживання. Новий злочин мукачівець вчинив під час відбування іспитового терміну за крадіжку авто.

Суд визнав мукачівця винним за ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 307 ККУ (ув’язнення за незаконне зберігання наркотиків у великих розмірах і з метою збуту) та призначив йому 6 років і 6 місяців ув’язнення із конфіскацією майна. Обвинувачений має право оскаржити вирок.