За торгівлю наркотики мешканцю Дніпра загрожує до 12 років тюрми

Правоохоронці затримали 36-річного мешканця Дніпра, який торгував наркотиками в одному з готелів Хмельницького. У чоловіка виявили близько 400 г наркотику PVP, 150 г канабісу та пакетики для фасування. Наразі дніпрянин перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Як у п’ятницю, 29 квітня, повідомила прес-служба поліції Хмельницької області, в одному з готелів міста правоохоронці затримали 36-річного мешканця Дніпра, який займався продажем наркотиків. Чоловік торгував PVP та канабісом, усі наркотики у нього вилучили.

«У чоловіка виявили та вилучили близько 400 г сильнодіючих психотропних наркотиків PVP та 150 г канабісу, а також пакетики для фасування на окремі дози», – йдеться у повідомленні поліції.

36-річному мешканцю Дніпра оголосили про підозру за ч. 3 ст. 307 ККУ (зберігання з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах). Зараз чоловік перебуває під вартою, за скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.