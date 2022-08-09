Сергій Михайловський у суді пояснив, що втратив роботу, тому погодився попрацювтати закладчиком у Хмельницькому

Суд призначив 36-річному Сергію Михайловському із Дніпра шість років ув’язнення за торгівлю наркотиками у Хмельницькому. За даними слідства, чоловік працював закладчиком та розповсюджував канабіс, PVP, психотропні гриби та інші наркотики у Хмельницькому. Затримали мешканця Дніпра у квітні 2022 року у готелі, де він проживав і пакував наркотики. У суді чоловік свою вину визнав та пояснив, що втратив роботу, тому погодився продавати наркотики.

Як зазначається у вироку Хмельницького міськрайонного суду, 36-річний Сергій Михайловський із Дніпра, починаючи з лютого 2022 року розповсюджував у Хмельницькому пакетики з канабісом, марихуаною, PVP, психотропними грибами. Координати закладок відправляв своїм клієнтам через Telegram. Затримали 36-річного дніпрянина вночі 25 квітня в готелі «Центральний» у Хмельницькому. При собі закладчик мав 400 г PVP, 150 г канабісу та пакетики для фасування.

Під час судового засідання Сергій Михайловський свою вину визнав повністю, розкаявся та пояснив, що після початку війни в Україні втратив роботу, перебував у скрутному матеріальному становищі, почав шукати підробіток. Невідома йому особа через Telegram запропонувала попрацювати закладчиком наркотиків і він погодився. Чоловік також розповів, що купував упаковку для наркотиків і потім фасував марихуану, PVP та грибами у готельному номеру, де проживав.

Відтак суддя Хмельницького міськрайонного суду Сергій Марцинкевич визнав 36-річного мешканця Дніпра винним за ч. 2, 3 ст. 307 ККУ (торгівля наркотиками в особливо великих розмірах) та призначив йому 6 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна, окрім житла. Термін відбуття покарання Сергію Михайловському рахуватимуть з моменту затримання – 25 квітня 2022 року. Крім того, обвинувачений зобов’язаний відшкодувати понад 16,8 тис. грн процесуальних витрат. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді протягом 30 днів.